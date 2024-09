L’orario ridotto alle elementari Mancano maestri genitori nel caos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Docenti che attendono lo scorrimento delle liste, insegnanti ancora a casa in attesa della chiamata per entrare in servizio e scuole costrette a ridurre, con l’uscita degli alunni anticipata14.30. Succede a Buccinasco, ma l’emergenza è diffusa su tutti i comuni: la lenta burocrazia per impiegare gli insegnanti si sta riflettendo sulla gestione famigliare, conpreoccupati e indaffarati a cercare soluzioni. Chi non ha a disposizione nonni o baby sitter, si trova in difficoltà ed è costretto a chiedere continui permessi lavorativi per andare a prendere i bambini e tenerli nel pomeriggio. Il servizio di post orario, infatti, è fondamentale per iche lavorano.