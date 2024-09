Lino Giuliano duro contro il Grande Fratello | Ancora prima che facessi parte del loro reality avevano pianificato di…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, ilshow dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in cui diverse coppie decidono di mettere alla prova ilsentimento vivendo separati per 21 giorni in compagnia di avvenenti ragazzi e ragazze single. Tra coche ieri sera hanno guardato la puntata c’è stato anche l’ex protagonista del, che è apparso piuttosto malinconico e nelle sue storie Instagram ha pubblicato uno sfogo, dopo i recenti avvenimenti che l’hanno visto protagonista: Certe situazioni, certe sensazioni, non ritornano più. Anzi, peggiorano la tua condizione attuale. I ricordi fanno male, e quello che ritorna è la consapevolezza di essere stato troppo onesto. Spesso l’onestà gioca brutti scherzi. I problemi vanno ben oltre i programmi televisivi: lì, vi assicuro, guardiamo altro.