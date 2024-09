La campagna razzista contro il referendum sulla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Di Leonardo Bianchi Dopo una grandedi mobilitazione – svoltasi soprattutto online – il 24 settembre 2024 la proposta di indire unha raggiunto le 500mila firme necessarie per sottoporre il quesito alla Corte Costituzionale. Quest’ultimo punta a modificare l’articolo 9 della legge 91/1992 per ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per chiedere la. Una volta ottenuta, questa potrebbe essere trasmessa ai figli minorenni. La proposta riguarderebbe circa 2,5 milioni di persone. Attualmente, la leggesi basa sullo ius sanguinis ed è una delle più restrittive nei grandi Paesi in Europa: si può diventare italiani solo se si nasce da genitori che hanno la, attraverso il matrimonio, per naturalizzazione, oppure dopo un lungo e complicato iter burocratico.