Katia Ricciarelli | Il Volo? Sono una parodia Per far ingelosire Pippo Baudo mi spedivo le rose da sola

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024): “Per farmile” Dall’amore peralla stoccata al trio de Il: è unasenza peli sulla lingua quella che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Sul trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, la cantante afferma: “Per favore non me ne faccia parlare, una”. Poi stronca Annalisa ed Elodie: “Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle. Adoro Zucchero, Renato Zero, le voci scure che mi arrivano al cuore. Come Cocciante e Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Gianna Nannini”. La cantante lirica, poi, torna a parlare dicon il quale è stata sposata dal 1986 al 2004: “Mi piaceva il suo modo di essere ironico, divertente. Siamo stati davvero innamorati. Io fui un po’ cialtrona.