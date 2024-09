James McAvoy entusiasta del suo debutto alla regia | È un mondo completamente nuovo per me

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prima avventura dietro la macchina da presa per il protagonista dell'horror Speak No Evil.non vede l'ora di cimentarsi dietro la macchina da presa per dirigere California Schemin, il film che segnerà il suodopo una crescita ininterrotta davanti all'obiettivo. Una nuova avventura che entusiasma la star di Speak No Evil. California Schemin è basato sulla vera storia di due amici scozzesi, Gavin Bain e Billy Boyd, che finsero di essere un duo rap americano.è impaziente di finire il progetto e ne ha parlato in un'intervista a The Hollywood Reporter. Da attore a regista "Si tratta di unper me" ha spiegato"Ho