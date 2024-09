Intervento di Giorgia Meloni all’Assemblea generale dell’ONU | cosa ha detto la premier

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo aver ricevuto il Citizen Award 2024 da Elon Musk,è intervenutadelle Nazioni Unite, parlando per circa 13 minuti dei principali problemi che attanagliano il mondo intero: dall’Ucraina al Venezuela, dalla questione migranti ad Israele. La guerra tra Russia e Ucraina Laè partita dall’attacco della Russia all’Ucraina, che ha avuto un effetto domino con effetti destabilizzanti in tutto il mondo. Tuttavia il presidente del Consiglio ha osservato che non si può schematicamente dividere il mondo in blocchi, ma è necessario costruire un modello di cooperazione completamente nuovo che parta però dagli stessi principi trascritti nero su bianco sulla Carta delle Nazioni Unite, che “in questo tempo sono stati messi in discussione addirittura da un membro permanente del Consiglio di sicurezza”, una chiara allusione alla Russia.