Il rischio di minare la libertà economica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 – Libera impresa in libera Europa. A toccare i princìpi si rischia sempre. La vicenda Unicredit-Commerzbank e l’ipotesi di tassare gli extraprofitti di banche o imprese energetiche scuotono, per ragioni diverse, ladi impresa, caposaldo delle democrazie liberali e delle economie di mercato, anche sociali e affatto liberiste. Da Berlino a Roma. A Berlino, il governo Scholz privatizza e vende il 12% di Commerzbank, quarta banca tedesca. L’italiana Unicredit compra, avanza e dichiara di voler salire al 29,9%. Berlino, da subito, innesta la retromarcia, con il Cancelliere Scholz lesto a patentare la scalata come atto ostile. Due considerazioni. Prima: a poter, dover, giudicare sono il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Commerz e non la politica.