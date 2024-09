I prodotti make up lip & cheek fanno da blush e rossetto due in uno | in un gesto regalano un trucco labbra e gote in pendant I migliori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È unantico, quello di picchiettare ilsulle guance oltre che sulle. Per le nonne era un modo per risparmiare – così non dovevano comprare il fard – e non sbagliare nuance – creando così un maquillagein-. Per la donna moderna, invece, può essere un bel beauty trick per risparmiare tempo neldi ogni giorno. Questa vecchia (ma buona) abitudine sta infatti tornando. Lo sa bene l’industria cosmetica che ha risposto al trend con nuovilip