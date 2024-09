I discorsi dei leader occidentali all’Onu che ricordano al mondo i crimini di Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «La guerra di Vladimirè fallita e ora ildeve scegliere da che parte stare». L’ultimo discorso di Joe Biden alle Nazioni Unite – almeno nelle vesti di presidente degli Stati Uniti – è un omaggio alla resistenza dell’Ucraina e un segnale a tutto iloccidentale e ai regimi che lo minacciano. Nel suo quarto intervento all’Assemblea dell’Onu, Biden ha voluto ribadire la posizione di Washington, almeno fin quando alla Casa Bianca ci saranno i Democratici: sempre in prima fila nel sostegno all’Ucraina. Anche per questo domani arriverà alla Casa Bianca Volodymyr Zelensky, che presenterà nel dettaglio il suo “piano per la vittoria”. Il discorso del presidente americano è durato poco più di 20 minuti.