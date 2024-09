Fiera del bestiame la svolta Rischio diffusione del virus e cavalli al posto dei buoi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La mannaia della “blue tongue” sull’evento principe della sagra inzaghese: cancellata, dopo duecento anni, l’amatissima Mostra del. Esposizione sarà: ma con solie asini. Si terrà anche il gettonato e tradizionale gioco "Indovina il peso del bue": ma, come fu negli anni difficili della pandemia Covid, in versione “da remoto”, in collegamento via schermo con la piazza Maggiore. Niente bovini e ovini in, in ottemperanza a rigorose indicazioni e prescrizioni della Regione Lombardia, messe in atto per contrastare ildei ruminanti in pienain molte province lombarde. La notizia è ormai ufficiale. La stessa sorte è toccata del resto, e già dall’estate, ad altre esposizioni del settore zootecnico di molte province lombarde. Si farà di necessità virtù.