Fernando Alonso punge la Ferrari dopo il GP di Singapore

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il GP di, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, è stato quello delle occasioni perse dalla. La quinta e settima posizione con cui hanno concluso la gara di Marina Bay il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno alimentato l’amarezza per la gestione del sabato, determinante su un tracciato cittadino come quello asiatico. I due piloti del Cavallino Rampante non sono stati assolutamente perfetti e ne hanno pagate le conseguenza nella gara domenicale, rimanendo invischiati nel traffico, visto lo start dalla quinta fila: Leclerc nono e Sainz decimo. Il passo gara dimostrato dal monegasco, a pista libera negli ultimi 25 giri, ha dato ulteriori motivi per cui rammaricarsi. In questo contesto,non perde mai occasione dire la Rossa rispetto ai suoi risultati.