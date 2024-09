È morto Rino Cerrone era uno dei pionieri della techno napoletana Il ricordo di Joseph Capriati | Finché vivrò porterò la tua memoria alta ovunque andrò

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La scena musicalee non solo, piange il disc jockey e produttore, diventato popolare sin dagli Anni 90 per il suo sound progressive ea soli 52 anni. Per il suo “marchio” di fabbricaera popolarissimo e richiesto in diversi eventi famosi come I Love, tenutosi ad Amsterdam nel 2002. A ricordare un amico e un collega,, vero nome Giuseppe, anche lui disc jockey e produttore musicale: “Amico mio, stento a crederci che te ne sei andato Mi hai insegnato tutto, mi hai supportato nei momenti difficili e abbiamo condiviso giornate intere a fare musica e parlarevita.la tua. Oggi se ne va una leggenda veramusica, ma soprattutto un grande amico e una persona unica e irripetibile.