Ducati Ciabatti lancia il progetto MXGP | Obiettivo top five e podi in motocross

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 –vuole il tris. Dopo il dominio nella Moto gp, che dura tuttora, e quello in Superbike, in questa stagione scalfito da BMW con Toprak Razgatlioglu, ma Bulega si gioca il mondiale, Borgo Panigale punta anche sul. E’ pronto il debutto nel 2025 nelladove tutti i migliori piloti al mondo, e le migliori marche, con anche KTM, Yamaha e Honda tra le altre, si cimenteranno contro il nuovoche avrà in Jeremy Seewer il pilota di punta. Nato nel 2021, a fari spenti, ilè diventato attivo nel 2023 ed è stato guidato da due bravi piloti italiani come Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, e Alessandro Lupino. La Desmo 450 MX sta per vedere la luce e dopo l’esordio ad Arnhem dal 2025 sarà in pianta stabile nel mondiale.