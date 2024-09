Cucina e ricordi memorie al tempo delle casalinghe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un viaggio nel passato. Con al centro la, fra momenti di vita ed amicizie che restano per sempre. "Imbandivamo con poco, Anna e le altre - Laaldella", è il bel libro di Giovanna Baldini. Un pezzo di storia, infarcito di ricette. Ma non una semplice raccolta: un piccolo tesoro, un quaderno tramandato di generazione in generazione, testimone silente di momenti di vista, di gesti amorevoli e sapori che intrecciano il destino dei singoli personali eloro vicende. Un viaggio dentro affetti e momenti straordinari, di anni lontani e in bianco e nero, belli e struggenti che rievocano pentole accesi sui fornelli e profumi di un