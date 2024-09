Corriere dello Sport | i Friedkin cercano un nuovo allenatore per l’Everton in pole Sarri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel futuro di Mauriziopotrebbe esserci la panchina del. A riportarlo è Il, che svela come i– nuovi proprietari del club di Liverpool – stiano pensando di affidare la guida tecnica della squadra al tecnico toscano. “Il magnate texano è già al lavoro per riorganizzare non solo la struttura societaria del club, ma anche quellaiva. Come? Prima di tutto andando alla ricerca di un, e adesso il nome che sta circolando negli uffici dei “Toffees” è quello di Maurizio” scrive il quotidiano. Persi tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea e andrebbe a prendere il posto di Sean Dyche, che finora sta deludendo (un solo punto conquistato nelle prime cinque giornate).