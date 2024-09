Coppa Italia il derby è blucerchiato! La Sampdoria elimina il Genoa e vola agli ottavi | TABELLONE

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tante emozioni nelditra, valevole per i 16esimi di. La gara si è decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La gara si sblocca dopo 9 minuti grazie ad un gol di Pinamonti su errore di Romagnoli. La dedica è per Malinovskyi, reduce da un brutto infortunio. Nella ripresa la partita è equilibrata fino al guizzo della: un tiro angolato di Borini all’83’ firma l’1-1. Al 92? Romagnoli completa la serata da dimenticare con l’espulsione per un fallaccio su Ankeye. Si va ai calci di rigore. Sbano Miretti e Benedetti e si continua. Sba Zanoli, poi Barreca regala glidi finale alla