Codice Mercury | dalla storia vera alla spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024)deldelBruce Willis è ricordato come unae propria icona del genere action anni ’90, sin da quando nel 1988 recitò in Trappola di cristallo – Die Hard. A renderlo tale ci hanno pensato sia 58 minuti per morire – Die Harder e Die Hard – Duri a morire, siacome Pulp Fiction, The Jackal e Armageddon – Giudizio. Uno deiche ha confermato questo status è stato sicuramente anche, diretto nel 1998 da Harold Becker. Si tratta di un thriller che, pur configurandosi come un classicohollywoodiano, si muove a partire da una vicenda reale.