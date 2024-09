Chiara Ferragni non ci sarà Ballando con le Stelle Milly Carlucci blocca tutto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha recentemente fatto parlare di sé nel mondo della moda partecipando ai Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, tenutisi al Teatro alla Scala e organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Nonostante il suo ritorno sulle scene, nonpossibile vederla in televisione. L’influencer e imprenditrice, coinvolta involontariamente nel dibattito tra Fedez e Tony Effe, ha declinato l’invito dia partecipare acon le. La celebre conduttrice, che guida lo showcon le, aveva proposto adi prendere parte alla trasmissione come “ballerina per una notte” nella nuova edizione. Lo ha raccontato lei stessa durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, spiegando: “Purtropponon si è sentita di accettare.