Chi sono le vittime della strage di Nuoro Martina scriveva | Mio padre l’amore mio più grande

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – "A mio, l'amore piùmia vita”. Le parole che due anni faGleboni dedicava alnella sua tesi di laurea oggi arrivano allo stomaco come un pugno. Compaiono ancora in una foto sul profilo Facebook26enne di, uccisa proprio per mano dell’uomo che adorava, e che oggi è diventato il suo aguzzino. Moglie e figli Roberto Gleboni ha uccisoe sua moglie, Giuseppina Massetti, 43 anni, che tutti chiamavano Giusi, in una mattanza dentro la loro casa di via Ichnusa a. Non ha risparmiato neanche i due figli minori, i fratelli di. Solo uno, il 14enne, è sopravvissuto ai colpi di pistola, ed è ora ricoverato in ospedale. Per l’altro, 9 anni, è già stata dichiarata la morte cerebrale.