CANALE 5 FESTEGGIA LA RUOTA DELLA FORTUNA | LEADER SUL PUBBLICO ATTIVO GERRY PILASTRO

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “La” èdel preserale nel. Mediasetla vittoria su “Reazione su Catena” con una nota ufficiale. Grande successo per le prime settimane di messa in ondanuova edizione de “La” che, ieri, ha segnato il suo miglior risultato stagionale con il 21.9% di share, 23.82% sul, pari a 3.112.000 spettatori totali. In onda nel preserale di5 da lunedì 2 settembre, giorno dopo giorno, il game show condotto daScotti ha visto crescere e consolidare l’affetto del, attestandosi su una media del 19.2% di share individui, con 2.566.000 spettatori totali. Dopo il successo riscosso a maggio, con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, anche la ripresa autunnale conferma la tendenza positiva.