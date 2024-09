Caccia ai veleni invisibili fontane sotto esame Sostanze cancerogene seri rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Massa Carrara, 25 settembre 2024 –che si accumulano nel tempo, quasi impossibili da distruggere e rappresentano un pericolo per l’ambiente e laumana. Si chiamano Pfas, acronimo peralchiliche perfluorurate, che nel tempo hanno trovato tantissimi utilizzi. Tracce, anche importanti, di Pfas sono state individuate già in molte acque in Toscana, in particolare dove si trovano distretti industriali come quello conciario, tessile, il cartario o florovivaistico. Ma si trova anche nell’acqua che esce dai rubinetti? I dati al momento sono scarsi o nulli. Per questo Greenpeace ha lanciato la campagna Acque senzache ieri ha fatto tappa anche a Massa. Il primo monitoraggio nazionale per cercare tracce di Pfas nell’acqua che esce dai rubinetti in tutti i capoluoghi.