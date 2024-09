Buongiorno | Da bambino giovavo in porta per non prendere freddo ora sono in Nazionale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Durante un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, piattaforma ufficiale della FIGC, il difensore del Napoli, Alessandro, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, dall’infanzia fino all’esperienza con laitaliana.ha ricordato con affetto i suoi primi passi nel mondo del calcio e come, da, la preoccupazione della madre per illo portò a cambiare ruolo: “A sei anni ho iniziato giocando in, ma mia mamma aveva paura che prendessi. Così ho iniziato a giocare in difesa e non ho più smesso.” Passione per lo studio e l’emozione della figurinaha anche parlato della sua passione per lo studio e di come questo abbia influito sulla sua carriera sportiva: “Ho sempre reputato lo studio fondamentale, mi ha aperto la mente e mi ha aiutato nel calcio.