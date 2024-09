Borgo-Montelabbate bici in pista Al via il primo stralcio 700 metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Piste ciclabili per incentivare l’uso (ecologico) dellacletta e rendere le strade meno pericolose. Pesaro, città dellacletta, conta molto su questo tipo di politica, e non a caso annuncia la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile che collegherà il quartiere diSanta Maria al Comune di. "Ildegli interventi, del valore di circa 150mila euro per 700di, inizierà a novembre e durerà circa tre mesi", spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Mobilità Sara Mengucci, dopo l’approvazione della Giunta. "Un collegamento strategico questo pensato per incentivare e favorire gli spostamenti green casa-lavoro, che migliora l’ambiente, la qualità della vita e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni".