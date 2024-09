AMOR CHE MUOVI IL SOLE di ZUCCHERO fuori dal 27 settembre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024)“SUGAR” FORNACIARI esce venerdì 272024 in digitale, con il nuovo singolo “CHEIL”. E l’8 novembre uscirà il nuovo album “DISCOVER II”. Da oggi sulle piattaforme Amazon, Apple TV e Google Play (nel Nord America e nei Paesi di madrelingua inglese) e dal 26nelle sale cinematografiche tedesche il film documentario “– Sugar Fornaciari”. Un compleanno speciale percon nuovo brano e documentario in arrivo“SUGAR” FORNACIARI oggi, 252024, festeggia il suo compleanno con tante novità, tra cui l’uscita in digitale di “CHEIL”. E anticipa il nuovo album “DISCOVER II”. E che è il secondo progetto di cover della carriera diin cui reinterpreta, facendole proprie, alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita.