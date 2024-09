A Casal di Principe la Summer School Ucsi nella villa di Sandokan in ricordo di Siani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024)di. Saranno il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia e dell’Fnsi Vittorio Di Trapani ad aprire adi, venerdì 27 settembre, la– Scuola di Giornalismo Investigativo. Quest’anno lasi confronta con «The Fake Society», la società falsa, senza giustizia, che dietro le quinte per sete di potere, denaro o per le contingenze della vita, vedi le mafie, cercano di manipolare la collettività per il loro tornaconto. Si cercherà di capire dove sono, chi sono, come agiscono e come le mafie fanno parte integrante di questo pezzo di società malata.