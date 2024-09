Una conviviale a favore dell’Associazione Amici di Vada donati duemila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Non si ferma la solidarietà a Castiglion Fiorentino. Nei giorni scorsi si è tenuta un’iniziativa al Circolo del Boscatello che insieme ad un gruppo di volontari “Castiglioni Aiuta” hanno organizzato unadi" donando. Come ha sottolineato, anche via social, lo stesso sindaco Mario Agnelli è stato un ulteriore esempio di solidarietà e dizia tra persone che va oltre i confini comunali. 3 associazioni insieme, quindi, per dare una mano a chi attraversa momenti di difficoltà o ha bisogno di essere sostenuto. Un grande esempio di volontariato che non dimentica chi ha bisogno.