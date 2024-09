' Trasporto pubblico a zero emissioni' due giorni di seminario tecnico Asstra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (Adnkronos) -, Associazione delle Aziende diLocale, in collaborazione con Apt Gorizia, Azienda Provinciale Trasporti S.p.A., ha organizzato ilintitolato ': le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore'. L'evento si terrà presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli (Go) e avrà inizio mercoledì 9 ottobre alle 15, con chiusura prevista per giovedì 10 ottobre alle 13.30. Ilsarà un'importante occasione per approfondire le tematiche relative alla transizione energetica in corso, analizzando problematiche e opportunità emerse durante l'esecuzione dei progetti attuati dalle aziende delLocale (Tpl). Sarà offerta una panoramica delle migliori pratiche adottate, con particolare attenzione alla trasformazione del settore autobus in Italia.