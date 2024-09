Torna in libreria Riccardo Puccini con il nuovo romanzo Tutti gli eroi sono morti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 -inper la terza volta con Marchetti Editore, dopo il successo dei romanzi "Io conosco il finale” (2022) e “Il mondo dopo di me” (2023, vincitore del concorso nazionale INPS “A. Ferraro” 2024). Il, “gli” (pp. 486, € 17,00), sarà presentato venerdì 27 settembre alle 17 all’SMSBiblio (via San Michele degli Scalzi, 178). L’autore sarà intervistato dall’editrice Elena Marchetti. Letture a cura di Astore Ricoveri. Ingresso libero. Già nel titolo si parla, non a caso, di. Ma chigliprotagonisti di questa storia?persone straordinarie, che “si fanno carico” delle sorti dell’umanità.persone inquiete, angustiate, ma che posfare cose apparentemente impossibili, come manifestarsi in forma di spettro a migliaia di chilometri di distanza o parlare con gli angeli.