Sai che hanno l’uomo giusto – James sostiene Slot per guidare la sfida al titolo del Liverpool

(Di martedì 24 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. È già chiaro che ilha scelto l’allenatorecon Arnee i Reds sono sulla buona strada per competere per ildi Premier League questa stagione. Questo è il punto di vista dell’ex portiere delDavid, che è rimasto impressionato dal ritorno tempestivo dell’ex allenatore del Feyenoord, da quando ha sostituito Jurgen Klopp sulla panchina di Anfield. Finora ilha vinto quattro delle prime cinque partite di Premier League e ha battuto il Milan in Champions League sotto la guida di