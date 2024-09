Recupero Atalanta-Como oggi in tv | canale orario e diretta Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Il programma e come vedere in tv, partita valida per la quinta giornata dellae rinviata ieri. La pia non ha permesso di chiudere questo turno di campionato lunedì, come da programma. Per fortuna entrambe le squadre non hanno impegni infrasettimanali, quindi questa sera avranno subito l’occasione di tornare in campo e recuperare il match al Gewiss Stadium, sperando in condizioni metereologiche buone. Dopo il rinvio per pia, il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di martedì 24 settembre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e in tv tramite ilZona Dazn.in tv:SportFace.