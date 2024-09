Pistocchi | Inter scontata contro il Milan Ecco cosa serve

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Mauriziosottolineanon è andato nel derby perso dall’ile scrive una sua analisi del match su X. LE MOSSE DI FONSECA – Mauriziospiega quale è stata la sorpresa del derby: «Leggendo le analisi post-derby dio sembra quasi che, più che vinto dal, sia stato perso dall’. A mio modesto parere, Fonseca ha vinto il derby tatticamente. Ha mandato 4 giocatori a pressare la costruzione dal basso nerazzurra con una delle due punte a turno su Calhanoglu. Poi ha tenuto le tre linee sempre in trenta metri per non subire ripartenze pericolose ecettare le linee di passaggio avversarie. Ha vinto infine quasi tutti i duelli. L’è stata poco lucida, anche nelle letture evidenti come il gol di Pulisic. Pavard era in situazione di evidente vantaggio».