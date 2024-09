Piano Casa del Comune Il sindaco accelera | diecimila nuovi alloggi nelle aree pubbliche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Unper realizzare 10 mila appartamenti con affitti che vadano dai 40 agli 80 euro al metro quadrato annui, non più di 400-500 euro al mese, a misura di ceto medio-piccolo.da costruire super raggiungere l’obiettivo d’intesa con i privati del settore. IlGiuseppe Sala e l’assessore allaGuido Bardelli partecipano all’assemblea generale di Assimpredil Ance, che si è svolta ieri mattina al Teatro Lirico, e forniscono i primi elementi delche ilpresenteràprossime settimane. "La missione di tutti noi, non solo della politica è trovare una risposta a questo bisogno di case – premette il primo cittadino –. Ci stiamo lavorando e non possiamo ancora promettere nulla di concreto ma o si immagina unda 10mila appartamenti oppure non si cambiano le cose".