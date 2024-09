Peppone e Don Camillo nel Sannio | scontro social tra sindaco e parroco la messa per Padre Pio salta per motivi di ordine pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) In provincia di Benevento i santi sono una cosa seria: da Sant’Alfonso a Papa Orsini (che santo non è, almeno non ancora) e ovviamente San Pio. C’è pure San Gennaro, che pare sia nato a Benevento, cosa che i tifosi giallorossi ricordarono agli ultras partenopei pure in occasione di Napoli-Benevento in Serie A, trovandosi però in risposta lo striscione “I figli sono di chi se li cresce” e la vittoria azzurra. Guai a scherzare conPio dunque: come dimostra anche quanto accaduto (in particolare sui) a San Nicola Manfredi, paesino a poca distanza da Benevento. In una frazione, Santa Maria Ingrisone, ogni anno il 23 settembre (anniversario della morte di San Pio) si tiene unaall’aperto in un’area chiamata appunto “Oasi diPio”.