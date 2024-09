Nonna e nipotino di 5 mesi trascinati via dall’acqua | arrivano notizia terribili Nonno papà e un altro bimbo salvi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Unae un bambino di cinquesono dispersi dopo la piena del torrente Sterza, con ricerche in corso a partire dalla notte di ieri, lunedì 23 settembre, e che non si sono ancora concluse. Lae ilsarebbero turisti provenienti dalla Germania, sorpresi dalla piena del torrente. Della famiglia, in vacanza nella zona, si sarebbero salvati il padre, la madre e il. I tre sono riusciti a mettersi in salvo salendo sul tetto di un’abitazione e poi sono stati recuperati dai vigili del fuoco e trasportati all’ospedale di Cecina, dove sono tutt’ora ricoverati. Le loro condizioni sono buone, hanno riportato solo qualche escoriazione, ma sono in stato di choc. Maltempo Italia, nubifragio: strade diventano fiumi.