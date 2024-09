Meloni porta l’uomo al centro dell’AI che si prende la scena all’Onu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, l’ha definito “un passo avanti verso un multilateralismo più efficace, inclusivo e interconnesso”. Nel Patto per il Futuro dell’Onu c’è di tutto, non solo l’ambiziosa volontà di riformare il Consiglio di Sicurezza per renderlo più inclusivo e rappresentativo: dalla necessità di pacificazione nel mondo a uno sviluppo più sostenibile, dalle sfide del cambiamento climatico alla salvaguardia dei diritti umani, passando inevitabilmente per la trasformazione digitale. E quindi per l’intelligenza artificiale, planata aldei discorsi dell’Assemblea Generale. A porre l’accento sulla centralità di questo tema sono stati i vari capi di governo che si sono alternati sul palco del Palazzo di Vetro di New York.