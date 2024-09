L’omicidio di Paolo Salvaggio Dum Dum In aula l’unico imputato | Ma quale palo ho solo dato un passaggio al mio pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Buccinasco (Milano) – “Non conosco il suo nome, il nostro rapporto era legatoall’acquisto di droga: mi ha chiesto unin auto e gliel’ho, non vedevo l’ora di prendere la mia roba e andarmene”. Benedetto Marino ha parlato davanti alla Corte d’Assise di Milano, negando un suo ruolo nela Buccinasco di, detto “Dum Dum”, 60enne ex piccolo boss del narcotraffico con rapporti consolidati con il clan di ‘ndrangheta dei Barbaro e Papalia. Dall’esame di Marino, nell’udienza pubblica, non sono emersi nomi, o altri elementi utili per identificare i due uomini che, in sella a uno scooter Yamaha TMax, l’11 ottobre del 2021 raggiunseromentre pedalava in via della Costituzione, uccidendolo con almeno tre colpi di pistola sparati a bruciapelo.