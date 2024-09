L’ho uccisa e nascosta qui Svolta choc sul caso dopo 16 anni | trovato il cadavere il fidanzato confessa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) “Sono stato io ad ucciderla”.e horror a 16dalla scomparsa di una giovane donna: ildell’epoca, oggi 50enne hato l’omicidio. Nel corso di una lite consumata nell’appartemento dove la coppia viveva, l’ha colpita mortalmente con un oggetto contundente, poi ha sistemato il corpo in un una valigia e lo ha seppellito sotto uno strato di mattoni e cemento sul balcone di casa. E nessuno fino a poco fa aveva scoperto il. È passato inosservato per ben 16, fino a quando un addetto alla manutenzione lo ha scoperto mentre faceva dei lavori, hanno riferito i media locali. Come riporta la BBC, il corpo, conservato parzialmente all’interno della valigia, è stato identificato come quello della donna scomparsa tramite l’analisi delle impronte digitali. Leggi anche: “Sono io, sono Armando”.