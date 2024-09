Lazio legge M5S per terapie integrate contro il cancro | agopuntura e mindfulness nei percorsi di cura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Il Movimento 5 Stelleha presentato una proposta diper l’inserimento dellenel Trattamento Oncologico. Lo scopo è quello di integrareconvenzionali e complementari, come, musicoterapia e supporto psicologico, neidioncologici. Questi approcci, validati scientificamente, non solo contribuiscono a ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti, ma migliorano il benessere psico-fisico dei pazienti e riducono il rischio di recidiva. Con oltre 395.000 nuovi casi di tumore maligno diagnosticati in Italia solo nel 2023 e un aumento previsto per i prossimi due decenni, la lottailrimane una priorità assoluta.