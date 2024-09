L’Atalanta si spegne troppo presto | il Como rimonta ed espugna il Gewiss Stadium

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo. Dopo la pioggia c’è sempre il sereno, sì, ma non per questa Atalanta. Ilalva sotto, ma gioca a calcio, fa il bello e cattivo tempo in casa dei nerazzurri, tiene in mano la partita per quasi un’ora. E la vince, con merito, con un uno-due-tre che fa secca la Dea tra il 46’ e il 58’. Per i nerazzurri è la terza sconfitta stagionale a fronte di due vittorie, sicuramente la più meritata, al termine di una prestazione carente soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento, ma anche a livello tecnico e tattico. Una serata da dimenticare, iniziata però sotto buoni auspici: la pioggia di ieri ha dato tregua in giornata prima di riprendere nel pomeriggio, in quantità decisamente meno ingente.