La battaglia di Gianluca Sindrome ’da ufficio’ | | L’azienda mi nega lo smart | faccio causa

(Di martedì 24 settembre 2024) "Purtroppo no, praticamente non sono mai riuscito a farlo". Il suo sorriso s’inabissa in un battito di ciglia sugli occhi di metallo nero e nelle viscere della barba da timoniere di buona stazza.Grandini, bertinorese, il 4 giugno 2004 aveva 32 anni; sua figlia compiva 13 giorni. E solo per quei tredici giorniha potuto giocare con sua figlia: poi un rotolone di quintali di lamiera gli scivolò addosso all’interno di un capannone della Marcegaglia di via Mattei;perse per sempre l’uso della gamba destra. Distacco definitivo dei nervi dalla rotula in giù. Niente più sensibilità in quel tratto di corpo. Da vent’anni la sua vita è così. Un gambaletto di carbonio progettato da un ingegnere biomedico lo tiene in piedi. Ma a sorreggerlo, a testa alta, è l’innata dignità e l’amore della famiglia, la moglie, e la figlia, che oggi fa l’università a Venezia.