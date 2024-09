Investe e accoltella la ex moglie davanti alla scuola del figlio | la donna è gravissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Paura e sconcerto a Soriso, in provincia di Novara. Nella giornata di martedì 24 settembre un uomo prima ha cercato di investire la ex, poi è sceso dall’automobile e l’ha colpita con un coltello. Questa scena drammatica ha avuto luogodi uno dei loro cinque figli. L’aspirante omicida al momento si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Arona.Leggi anche: Uccide l’exai figli: arrestato. L’uomo aveva il braccialetto elettronico Chi sono la vittima e il suo aggressore L’uomo ha 40 anni e risulta essere di nazionalità senegalese, ma è residente nel nostro Paese da diversi anni. Secondo quanto si è appreso finora, l’aggressione e il ferimento della exsono avvenuti intorno alle 8 del mattino,del, a un centinaio di metri dcasa dove lei si è trasferita a vivere dopo la separazione.