Intestò un quadro alla compagna Sgarbi prosciolto dall’accusa di sottrazione di beni al fisco | per il gup di Roma il fatto non sussiste

(Di martedì 24 settembre 2024) Non luogo a procedere perché ilnon. Per il giudice, infatti, Vittorionon ha commesso reati a intestare, nel 2020, il“Il Giardino delle Fate”Sabrina Colle, pur avendo contrattato personalmente per l’acquisto. In attesa che vengano depositate le motivazioni della sentenza, è per questa ragione che ieri il gup dihal’ex sottosegretarioCultura e la suadifraudolenta al pagamento delle imposte. Si tratta di debiti che il critico d’arte, difeso dagli avvocati Giampaolo Cicconi e Manuel Varesi, aveva con l’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro.