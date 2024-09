Insieme o separati? Il gioco delle coppie alle sfilate milanesi

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 24 settembre 2024) Cala il sipario su un’altra Milano Fashion Week. Le tendenze viste in passerella le ritroveremo tra qualche mese nello streetstyle dei modaioli. Per ora restano impresse nella mente le immagini dei tanti famosi che si sono riversati in città pered eventi. Come sempre, anche in questa edizione il calendario è stato fittissimo. Non è mancato un po’ di sano gossip, centrato principalmente su, single solo per qualche ora e scoppiati.al bacio Filippo Magnini e Giorgia PalmasQuando l’amore è tanto, la passione è irrefrenabile. Ecco dunque che anche le foto di rito alla Milano Fashion Week si trasformano in una focosa dimostrazione d’affetto a favor di telecamera. Prima di prendere posto in prima fila agli show, i famosi posano mettendo in mostra il look scelto per l’occasione.