Immigrazione l’arma russa nella guerra ibrida all’Europa

(Di martedì 24 settembre 2024) Un recente rapporto firmato da George Scutaru, Ceo e fondatore del New Strategy Center, e Andrei Pavel, esperto presso lo stesso centro, evidenzia come la Russia stia utilizzando la migrazione come strumento di destabilizzazione dell’Occidente. Il documento mette in luce come il Cremlino, nell’ambito della sua, abbia sistematicamente manipolato i flussi migratori per mettere sotto pressione l’Unione europea e creare fratture all’interno delle società europee. Tradizionalmente percepito come una questione umanitaria, il tema è stato trasformato dalla Russia in una vera e propria arma strategica. Secondo il rapporto, il Cremlino ha utilizzato conflitti in Medio Oriente, Africa e Ucraina per creare crisi migratorie che minano la stabilità politica, sociale ed economica dell’Europa.