Il Paradiso delle Signore 9 spoiler | il ritorno di Conti

(Di martedì 24 settembre 2024) Una grande novità attende i fans de Il. Nelle prossime puntate della soap italiana ci sarà un grande: Vittoriorientrerà infatti a Milano, e sarà accolto con gioia da tutti i suoi amici. Non tutti però vedranno di buon occhio il suo arrivo. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni Il: Roberto fa un annuncio clamoroso Un colpo di scena attende i fans de Il9, che nella puntata in onda su Rai Uno mercoledì 2 ottobre assisteranno all’annuncio che Roberto farà allo staff del grande magazzino milanese. La notizia che porterà l’uomo promette di fare la felicità di moltissimi fans, oltre che ovviamente degli amici e dei collaboratori di: Vittorio sta per tornare a Milano! Dopo l’addio che ha segnato il finale dell’ottava stagione della soap italiana, Vittorio si prepara a rientrare.