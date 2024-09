Dormi abbastanza? Ecco il TEST per capirlo e perché è importante saperlo per la tua salute

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Il sonno è una delle cose più importanti della vita, e molto spesso lo sottovalutiamo. Larga parte del nostro benessere e della nostra, senza che lo sappiamo, dipendono proprio da come e quantoamo. Durante il sonno, infatti, le cellule si rigenerano, i muscoli si riposano e avviene la produzione degli ormoni. Nella nostra società, però, al sonno stiamo dedicando sempre meno tempo: il lavoro, le preoccupazioni, vari disturbi. Invece dovremmo rimodulare il tempo dedicato alre. Pensate che il Centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti ha elaborato a questo proposito uninterattivo da poter fare direttamente sul suo sito per dare la possibilità a tutti di valutare la qualità del proprio sonno. Proprioritengono che siache le persone abbiano consapevolezza di questa loro abitudine e prendano eventualmente dei provvedimenti.