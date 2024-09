Di Fusco | Meret ha iniziato benissimo ma è un po’ sfortunato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Raffaele Di, ex portiere del Napoli, è intervenuto a ‘Febbre a 90’, su Vikonos Web Radio/Tv. Focus sull’infortunatoe sul suo sostituto Caprile. Di seguito le sue dichiarazioni alla web radio. DisuCosì l’ex portiere del Napoli: “hama è un po’, non è la prima volta che nel miglior momento s’infortuna. E’ un vero peccato, ci vorranno almeno tre settimane, mi auguro torni il prima possibile, ha maturato l’esperienza necessaria e poi ha un allenatore che gli dà piena fiducia. Questo potrebbe essere il suo anno, lo spero per il bene del Napoli e del. Il tiro di Marin a Cagliari deviato sulla traversa è stato forse il più difficile da neutralizzare, in realtà tutte le parate sono impegnative. Certo, anche quella con il Parma la settimana prima lo era.