Crisi idrica l’opposizione attacca | Maggioranza alla disperata ricerca di un alibi che copra le proprie responsabilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mastella nel suo sport di addossare lecolpe agli altri o a quelli di prima questa volta ha addirittura travalicato i confini regionali arrivando fino in Molise.” – così in una nota i gruppi consiliari di opposizione PD, Città Aperta, Civico 22, Azione “In questi giorni ladi unchele, prova ad arrampicarsi sugli specchi per nascondere i ripetuti errori sul servizio idrico arrivando perfino a smentire se stessa. A novembre 2022, infatti, era il sindaco Mastella a sbandierare in conferenza il comunicato della Regione sugli interventi per l’attivazione dei pozzi di Solopaca, soluzione che avrebbe dovuto risolvere anche la problematica della contaminazione da tetracloroetilene che affligge la parte bassa della Città.