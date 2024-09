C' è ancora grande confusione attorno al Mondiale per Club 2025

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilperdella Fifa, il primo a 32 squadre, con 63 partite in 29 giorni, dal 15 giugno al 13 luglio, sembrain alto mare. Al momento, infatti, non ci sono dettagli né sugli stadi né sulla copertura televisiva, senza considerare che, mediaticamente parlando, si sovrapporrà all’Europeo di calcio femminile e al torneo di Wimbledon, che rilanceranno per contendersi il pubblico televisivo. Secondo Gianni Infantino, presidente del governo del calcio, sarà un evento grandioso e inclusivo, con squadre provenienti da ogni parte del mondo, cui sono stati promessi ricavi importanti. La scelta degli Stati Uniti, come sede, fa seguito alla Copa America disputata quest’anno e alla Gold Cup dello scorso, per accompagnare gli appassionati aldel 2026, tra Canada, Messico e, appunto, Stati Uniti.