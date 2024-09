Cassano prende di mira un azzurro | Perché il Napoli l’ha preso se non gioca?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024) L’ex calciatore Antoniocritica le scelte di formazione delsoffermandosi sull’acquisto di David Neres. Antonio, ex calciatore e noto commentatore, ha sollevato interrogativi sulla scelta deldi ingaggiare David Neres durante la trasmissione ‘Viva el Futbol’. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la partita contro la Juventus, in cui il club partenopeo ha mostrato prestazioni altalenanti.ha messo in evidenza le difficoltà deitori offensivi del, in particolare Kvara e Lukaku, ma ha rivolto la sua attenzione su Neres, che non è stato schierato nonostante il suo recente arrivo: “Se haiNeres,Politano? Forse non sta bene fisicamente”. L’ex attaccante ha sottolineato come il, nonostante il tentativo di evitare una sconfitta, stia cercando di costruire fiducia e continuità nel gioco.